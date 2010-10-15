Первый частный самолет появился на Гродненщине

Авиатор-любитель из деревни Пески Мостовского района воплотил в жизнь свою давнюю мечту — приобрел в соседней Литве летательный аппарат.

Он хотя и самодельный, но соответствует всем авиационным нормам. Весит 600 килограммов, рассчитан на четырех человек. Для взлёта крылатой машине хватает всего 150 метров относительно ровной поверхности.

Сейчас машина проходит регистрацию и техосмотр. А уже к концу ноября самолет поднимется в небо. В планах местного жителя — создать авиаранчо и возить туристов.

Юрий Цирюлько, владелец самолета:

Хотелось бы, чтобы была возможность открыть маршрут, показывать район — столько мест красивых, хороших. Пусть люди отдыхали бы, видели, какая красивая Беларусь.