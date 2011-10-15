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Первый «Боинг» с белорусскими туристами улетел сегодня из Бреста в Хургаду

15 октября 2011 18:42
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Регулярные авиарейсы начались в египетский город Хургада из Бреста.

Наши соотечественники уже отметили неоспоримую комфортность прямого рейса, в том числе -  существенную экономию времени. Если спрос останется на том же уровне, то «Боинг» будет летать из Бреста вплоть до конца марта следующего года.

Светлана Засим, турист:
Летала из Киева, из Львова. Когда живешь в Бресте — удобно. Не теряешь время и деньги.
 
Андрей Пахомов, турист:
Быстро прошла регистрация, проверка.

Михаил Скробко, начальник брестского филиала РУП «Белаэронавигация»:
Первый рейс практически на 100 процентов загружен.   

# общество

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