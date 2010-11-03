Первый белорусско-российский кинематографический проект за $8 млн откроет фестиваль «Лiстапад»

Сразу в двух городах, Минске и Бресте, фильм «Брестская крепость» покажут широкому зрителю. Такой подарок делают в рамках кинофестиваля «Лiстапад». Эта картина – первый кинематографический проект Беларуси и России. И судя по бюджету, $8 млн, фильм заинтересует и критиков, и зрителей.

На эту афишу Игорь Горулев смотрит профессиональным взглядом. «Брестская крепость» режиссера-документалиста интересует не столько с исторического, сколько с современного ракурса. Ведь Интернет давно пестрит сообщениями о мощных спецэффектах и компьютерной графике картины.

Игорь Горулев, кинорежиссер:

Я хотел бы пожелать зрителям, чтобы они увидели героев по-настоящему. Я уверен, там будут очень мощные эффекты. Но хочу, чтобы мастера Союзного кинематографа не забыли о настоящих судьбах, героях, характерах. .

Первые дни обороны цитадели. Страх, но в то же время героизм, смерть и любовь, которая все побеждает. Каждый кадр – десятки исторических документов и хроник. Главных героев зовут так же, как и защитников крепости. И даже в эпизодах – половина жителей Бреста. Впрочем, реалистичность – основной акцент совместного белорусско-российского проекта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кстати, первого в истории кинематографии.

Анжелика Крашевская, директор XVII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:

Показ фильма стартует везде. В России – больше, в Беларуси – меньше. Но пятого числа стартует акция, и «Брестская крепость» появится в широком видеопрокате.

Почти два года съемок, восемь миллионов долларов и уникальные декорации, многие из которых, как Холмские ворота, мост, клуб и крепостные стены, пришлось воссоздать. Закрытые показы фильма уже прошли в Москве и в Минске. Причем картину оценили на самом высоком уровне. Президент Беларуси, под личным патронажем которого снималась лента, отметил, что именно эта картина – хороший старт для будущих плодотворных работ.

В кассах малого зала Дворца Республики настоящий ажиотаж. Желание увидеть «Брестскую крепость» не меньше, чем Сару Коннор или Александра Малинина.

Ажиотаж, как в виртуальном, так и реальном пространстве критики объясняют просто: в фильме есть все, по чему соскучился современный зритель: живая история и настоящие чувства. В картине минимум слов, но максимум смысла.

Неслучайно, именно эта картину уже четвертого ноября широкому зрителю покажут в Бресте, а в пятницу в малом зале Дворца Республики «Брестская крепость» откроет кинофестиваль «Лістапад», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».