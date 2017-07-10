Первый белорусский космонавт Петр Климук отмечает 75-летие 10 июля

Новости Беларуси. Ему подчинился космос. Первому белорусскому космонавту, дважды герою СССР Петру Климуку 10 июля исполнилось 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его дорога к звездам начиналась в далеком 1959 году, когда он сначала окончил школу первоначального обучения летчиков, а затем с отличием Черниговское высшее авиационное училище. После была еще военно-воздушная академия, а уже в 23 года Климук стал коллегой Гагарина. Впервые в космос наш земляк отправился в 1973 году. Полет продолжался почти 8 суток. И в мировой истории это было рекордное время. Благодаря Петру Климуку теперь весь мир знает и небольшую деревушку в Брестской области – Комаровку. Это малая родина космонавта, которую он старается не забывать.