Первый Банк для женщин открылся на Ближнем Востоке

Первое не только в Ираке, но и на всем Ближнем Востоке отделение банка исключительно для женщин открылось в священном для шиитов городе Эн-Наджаф. В этом филиале «Банка Вавилона» все управляющие, служащие и клиенты - только представительницы женского пола.

Как сообщила глава банка Амира Исса, «появление такого филиала обусловлено интересами женщин-предпринимательниц, которых хотят защитить свои личные права и экономические интересы и продолжать работать в мужском обществе».

Помимо управляющего в банке работают еще 24 сотрудницы. Единственными мужчинами являются трое или четверо охранников, которые выполняют свои обязанности перед зданием филиала. Главный управляющий банковской группы, в которую входит «Банк Вавилона», Абдель Раззак Мансур контролирует деятельность банка, но не имеет права входить в него. «В случае успешной деятельности этого банка подобные филиалы, надеемся, появятся и в других городах страны», - сказал он.

Капитал банка, клиентками которого станут около 200 женщин-предпринимательниц, оценивается в $43 млн. Он специализируется на выдаче кредитов, ссуд, открытии счетов и депозитов в национальной и иностранной валюте. «Банк Вавилона» был создан в 1988 году. Он насчитывает 10 филиалов в разных городах Ирака, в том числе четыре в Эн-Наджафе, сообщает БЕЛТА.