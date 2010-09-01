Первых учеников приняла школа в поселке Боровляны под Минском

Боровляны хоть и находятся за чертой столицы, но, судя по темпам местного строительства, иначе как урбанизацией этот процесс не назовешь. 29 тысяч человек проживают на территории сельского совета, и появление здесь школы было просто крайней необходимостью. К 1 сентября здесь появилась не просто школа, а настоящий мультикомплекс.

На 4 гектарах в три этажа разместилась образовательная, спортивная база с техначинкой в духе XXI века. Желающих попасть за парты именно сюда было предостаточно. Маленькая Лиза, например, проснулась этим утром раньше обычного. Впечатлений ей сегодня хватит наперед. Первый класс, новая школа. Мама Вероники особенно рада, что ей вместе с дочкой не надо будет преодолевать километры по дороге к знаниям. Школа — по соседству от дома.

Вероника Дятковская:

Много хорошего слышали о школе. Все новое, новые технологии. Нашим детям хочется видеть всегда самое лучше.

Назвать эту школу средней, на самом деле, язык не поворачивается. О такой в свое время мы только могли мечтать, говорят родители и учителя на торжественной линейке.

Галина Кислина:

Я проработала сама 33 года в школе и таких школ я еще не видела. Обстановка — для детей все предусмотрено.

Анна Брановец, учитель младших классов учебно-педагогического комплекса детского сада и общеобразовательной средней школы д. Боровляны:

Школа потрясающая, увлекательная. Все яркое, все красочное Материалов много. И залы спортивные и тренажерные и бассейн. Честь работать в такой школе.

В конце 2007 года идея о школе в Боровлянах звучала как мечта. Тогда-то ею и поделились воспитанники местной детской деревни с Президентом. По поручению Александра Лукашенко строительство началось уже в 2008 году. Сроки рекордные, поэтому подрядчика выбрали с репутацией лучшего — Солигорский трест. С задачей справились.

Александр Лукашенко:

У нас, как в благополучной и дружной семье, уже стало доброй традицией в праздники дарить подарки. 1 сентября это, конечно же, школа. Нынешний День знаний стал днем рождения сразу четырех новых школ. Но у вашей, наверное, самая интересная судьба. Дети из Боровлян и окрестных населенных пунктов вынуждены были тесниться в учебных заведениях соседнего поселка Лесной. Мечтой о новой школе вы поделились со мной в конце 2007 года. Тогда родители очень просили новую школу. Я свое обещание выполнил, теперь дело за вами — детям хорошо учиться, учителям хорошо преподавать. Главное, чтобы эта школа стала центром подготовки умных, красивых, талантливых и сильных людей, преданных нашей стране. Нам это очень надо.

Жанна Воробей, директор учебно-педагогического комплекса детского сада и общеобразовательной средней школы д. Боровляны:

Кроме изучения обязательных предметов учащимся будет предоставлен широкий выбор дополнительных занятий и факультативов, кружков по различным направлениям, занятия в спортивных секциях — к услугам учащихся и их родителям будет предоставлена библиотека с читальным залом.

В этой школе в 33 классах будут обучаться 682 учащихся. Почти сотня — это первоклашки. К слову, они будут учиться в отдельном блоке от старшеклассников. Такая практика стала приживаться во многих школах.

А вот дистанционное обучение — новинка в белорусских средних школах. Например, Владислав 5 лет из своих 14-ти получает знания на дому — по состоянию здоровья. А теперь у него есть возможность находиться в классе со всеми — только через Интернет. Сейчас Владислав показывает подготовленную презентацию «Беларусь-спортивная».

В школе оборудованы лингафонные кабинеты, мастерские, студии моделирования и хореографии. Учащиеся также могут посещать бассейн, а также игровой, гимнастический, тренажерный и спортивный залы. К слову, глава государства здесь оставил детям подарки — новые мячи, коньки, лыжи и другой необходимый спортинвентарь. А когда Александр Лукашенко оставил запись на память в Книге почетных гостей, к нему неожиданно подошли дети со своим подарком.

В гости Президента пригласили дети из приёмной семьи из новой детской деревни «Истоки», которая находится в паре километров от Боровлян. Это белорусский аналог SOS-деревни — их у нас строили иностранцы — где ребята, лишённые ласки родных мам и пап, воспитываются в семьях приёмных, но любви получают не меньше, а часто и значительно больше. Александр Лукашенко три года назад лично давал поручение развернуть в Беларуси работу со строительству детских домов именно семейного типа.

В этом коттедже живёт большая семья Штер. У мамы Людмилы и папы Евгения не принято делить детей на своих и приёмных. Хотя, на самом деле, из семи — четверо пришли из неблагополучной среды. Сюда, в детскую деревню, переехали буквально недавно из Копыльского района.

Условия, в которых приходилось жить раньше, с нынешними и не сравнить, говорит Людмила. Семеро деток ещё недавно делили всего три комнаты, здесь к их услугам — просторный дом. У каждого — своя комната и для отдыха, и для игр.

Александр Лукашенко:

Детей, нуждающихся в детских домах, уже через пять лет не будет — будут дома семейного типа. Эта программа у меня на контроле и, чего бы это ни стоило, мы этого добьемся. Детей нельзя бросать. Это не государство, это дети беспризорны, это несчастье.

Таких усадеб здесь сегодня 15. Заселены ещё не все. Весь проект обошёлся в 11 миллиардов рублей. Постарались меценаты: известный на российском и украинском рынке «Дельта Банк». Он только недавно пришёл в Беларусь. Его основной интерес в нашей стране — возведение развлекательных центров: уже построили гольф-комплекс. Эта детская деревня для них — проект социальный. Строили по белорусским технологиям и отечественными материалами.

Из увиденного можно сделать вывод, что с поставленной задачей — изжить из практики привычные нам детские дома — Беларусь справляется.

Александр Лукашенко:

Мы как раз обсуждали Декрет, который я подписал, и тоже меня критиковали за него — диктатура и так далее. Когда мы заставляли родителей, которые бросили детей и были лишены права их воспитывать, работать. Сегодня такие родители оплачивают 60% всех расходов на содержание их детей в среднем по стране, почти все, за некоторым исключением, трудоустроены и работают. Хочешь не хочешь – иди работай и плати за своего ребенка, а мы будем воспитывать твоих детей. Лучше, наверное, забрать детей из семьи, которая не в состоянии их воспитывать. Мы сами будем их воспитывать, но дети – это святое.

Пока такой проект, как «Истоки», в нашей стране один. Но опыт будет внедряться по всей республике.