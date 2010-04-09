Прямой эфир

Первые жертвы пала травы в Беларуси: несколько человек с ожогами оказались в больнице

09 апреля 2010 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Такая проблема появилась сразу после завершения паводкового периода. Выжигая траву люди рискуют не только своей безопасностью. На месте пожарищ почва теряет продуктивность.

Палы также – основная причина весенних пожаров в лесах и на торфяниках. Так что ответственность за выжигание травы, в зависимости от последствий – предусмотрена вплоть до уголовной.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
– Все граждане страны должны понимать, что это, все-таки, не тот метод, который позволяет решать проблему сухой травы и наведения порядка на земле. Есть формы и методы работы, которые позволяют без создания угрозы для окружающей среды и жизни людей решать эти вопросы.

# общество # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
09 апреля 2010 06:26

Новый туристический маршрут разработан в Лиде

09 апреля 2010 06:14

Дополнительные поезда будут курсировать по БЖД в предстоящие выходные

08 апреля 2010 18:47

Белорусские аниматоры впервые отмечают профессиональный праздник — День Святой Анимаиcы