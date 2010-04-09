Первые жертвы пала травы в Беларуси: несколько человек с ожогами оказались в больнице

Такая проблема появилась сразу после завершения паводкового периода. Выжигая траву люди рискуют не только своей безопасностью. На месте пожарищ почва теряет продуктивность.

Палы также – основная причина весенних пожаров в лесах и на торфяниках. Так что ответственность за выжигание травы, в зависимости от последствий – предусмотрена вплоть до уголовной.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

– Все граждане страны должны понимать, что это, все-таки, не тот метод, который позволяет решать проблему сухой травы и наведения порядка на земле. Есть формы и методы работы, которые позволяют без создания угрозы для окружающей среды и жизни людей решать эти вопросы.