Первые заморозки ударили в Витебской области

Приход холодов поторопил аграриев - на севере республики завершается уборка кукурузы.

Пока температура падает ниже нуля, рабочие темпы аграриев растут даже в выходные - на полях кукуруза. С уборкой царицы полей тянуть нельзя, опоздаешь – потеряешь початки. В одном из хозяйств урожай кукурузы завесит 35 тысяч тонн. Сохранить такое богатство поможет оперативность.

- Все силы брошены на уборку кукурузы - сейчас заморозки, на прошлой неделе были дожди, техника вязнет. Стараемся, убираем - техника работает от темна до темна, - рассказывает Виталий Пасютин, главный агроном ОАО «Рудаково».

Заморозки заставили поволноваться за витаминный урожай и хозяев приусадебных участков. Дачники первым делом спешат убрать яблоки и корнеплоды. Валентина Давыдовна в свои 82 года трудится на огороде не покладая рук. Чтобы заморозки не застали врасплох, к осеннему сезону готовится заранее.

В помощниках дачницы - дети и внуки. Дочь Жанна переводит цветы на «зимний режим». В ее коллекции – гортензии, розы, хризантемы и даже Брунея сибирская. Еще вчера здесь красовались цветочные композиции.

Азарт рыбаков минус на градуснике только подогревает. На озерах Витебщины их сегодня немало. В холодное воскресное утро Владимир Павлович приехал на озеро не столько за уловом, сколько за эмоциями.

Первые заморозки клеву не помеха. Любители зимней рыбалки с нетерпением ждут настоящих холодов. П вода остывает, активность рыбы падает. Впрочем, шанс поймать плотвичку есть и сегодня.