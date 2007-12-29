Первые впечатления после главной елки страны

27 декабря в столичном Дворце Республики побывали тысячи маленьких белорусов. Для многих из них это была первая поездка в столицу.

С таким праздничным настроением - прямо из Минска. Это юные жители Бреста, Малориты и Каменца. Им от 9 до 14 лет. Это отличники, победители олимпиад, а также сироты и дети из малообеспеченных семей. А вот и первые впечатления.

Полина Шпак вернулась в родной Каменец. Спешит угостить родителей конфетами. После долгой дороги - никакой усталости. Дома Полина рассматривает праздничные фотографии. А родители рассуждают: такая поездка для их дочки - не только радость, но и стимул.

В школьном дневнике девочки и так только 9-ки и 10-ки. В учебном послужном списке - участие в олимпиадах и конкурсах. Полина еще и рукодельница: создает лепные картины. Эта шестиклассница - единственная из школы, кто побывал на главной елке страны.

