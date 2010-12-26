Первые специалисты по атомной энергетике выйдут из стен белорусских вузов уже в следующем году

Это 220 химиков и физиков-ядерщиков. Молодые специалисты будут работать на будущей атомной электростанции. Эксперты МАГАТЭ побывали в Белгосуниверситете и высоко оценили качество подготовки студентов и педагогов.

Белорусский государственный университет – один из четырех вузов страны, где готовят кадры для будущей атомной электростанции. Ежегодно на соответствующие специальности набирают более 200 студентов. Образование – не дешевое, но, как говорят специалисты, окупится сторицей. Ведь 16% всей мировой энергии вырабатывают именно атомные электростанции. И здесь кадры в буквальном смысле решают все.

В семье лириков – он единственный химик. Роман – один из первых студентов, которого начали готовить для работы на АЭС. Вот и сейчас в лаборатории изучает характеристики воды для атомного реактора. Теория, которую уже в ближайшее время закрепит на практике.

Роман Свердлов, студент химического факультета Белорусского государственного университета:

Моя группа выезжала во многие страны, где был получен большой опыт сотрудничества со студентами, прослушаны лекции.

В Беларуси достаточно ядерщиков-ученых, но не хватает ядерщиков-практиков. Благо желание освоить новую специальность у молодежи большое – конкурс при поступлении превышает четыре человека.

Леонид Круль, заведующий кафедрой высокомолекулярных соединений Белорусского государственного университета:

По сравнению с другими странами-соседями, не считая Россию и Украину, я имею ввиду Польшу, Литву, Беларусь продвинулась дальше, потому что от разговоров необходимости строить станцию, в Беларуси уже принято решение, выделены деньги под программу подготовки кадров и сама подготовка уже ведется несколько лет.

Восклицательный знак в кадровом вопросе ставят и эксперты международного агентства по атомной энергии. В эту организацию сегодня входит 151 страна, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Также МАГАТЭ готово помочь Беларуси освоить информационные технологии.

Анатолий Толстенков, эксперт МАГАТЭ:

Оценка тех действий, которые сейчас происходят в Беларуси по развитию инфраструктуры, вниманию к ядерному образованию, мотивации студентов, очень высокая.

Андрей Косилов,эксперт МАГАТЭ:

МАГАТЭ оказывает определенную поддержку, как в развитии лабораторной базы, так и в развитии учебных стандартов. Также организует выезд белорусских специалистов на стажировки.

Всего же, для белорусской АЭС понадобится около двух тысяч узких специалистов. Учитывая качество нашего образования, диплом Романа не запылится.