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Первые соревнования по скоростному собиранию кубика-рубика прошли в Беларуси

01 марта 2009 15:43
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15 самых ловких и сообразительных участников состязаний со всей страны собрались в Минске, чтобы попробовать свои силы в очном поединке. История увлечения венгерским кубиком у каждого своя, но от этого не менее интересная. Мировой рекорд по сборке кубика равен 7,8 секунды. Среди стран постсоветского пространства средний результат колеблется от 25 до 30 секунд. Лучшем же на первом чемпионате Беларуси стал одиннадцатиклассник Анатолий Ким, показав приличный даже для международных соревнований результат в 24 секунды. Победитель получил право представлять Беларусь на Международном кубке «Москоу Оупен» 8 марта.
# общество

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