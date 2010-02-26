Первые слова тренера Гришина после прыжка: «А сейчас, Леха, можно и по рюмке!»

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко, которого журналисты взяли в плотное кольцо вскоре после завершения олимпийского финала в мужской акробатике, выглядел изможденным, не найдя в себе сил на бурное проявление радости по поводу золота своего подопечного Алексея Гришина.

«Все эмоции оставил на склоне, пока парни прыгали. Очень уж валидольным финал получился», — пояснил свое состояние наставник. — «Я до сих пор весь в борьбе, никак не отойду от драматизма событий. Очень расстроился за Диму Дащинского, который был четвертым в квалификации и прыгал сегодня здорово на разминке. Но в первом финальном прыжке перестарался и потерял шансы на медали. Наш дебютант Тима Сливец выступил в свою силу. Молодец, выдержал напряжение. Ну а Леша Гришин все сделал неподражаемо, мастерски, так что придраться было не к чему», — считает Николай Козеко.

По мнению наставника, каждый из четырех белорусских фристайлистов был готов к борьбе за олимпийские медали. Но судьба распорядилась так, что главный фаворит соревнований и лидер сезона Антон Кушнир оступился еще в квалификации, а капитан белорусской олимпийской команды Дмитрий Дащинский — в первой же финальной попытке. И в этой ситуации золото Гришина можно расценить как некую компенсацию.

«Второй Лешин прыжок был сложнее первого. Двойной пируэт в третьем сальто — наиболее сложный вариант в завершающей стадии, потому что остается очень мало времени на подготовку качественного приземления. Учитывая высокое нервное напряжение, сделать все с точностью до миллиметра на скорости 70 км в час очень тяжело. И когда все получилось, я был очень рад за Леху, что он сделал все, о чем я просил. Хорошо зная канадских ребят, был почти на 100 процентов уверен, что прыгавший последним Кайл Ниссен под впечатлением от Лешиной попытки не выдержит. Так и получилось. Согнутые ноги перед приземлением, да и само приземление — слишком явные ошибки, чтобы судьи закрыли на них глаза. Ведь на трибунах собралось много зрителей, были неоднократные видеоповторы на большом экране. С этим нельзя было не считаться», — отметил Николай Козеко.

«Какими были мои первые слова в адрес Алексея, когда мы увиделись после его золотого прыжка? Я ему сказал: а сейчас, Леха, можно и по рюмке!», — вспомнил наставник.