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Первые шаги в область высоких знаний

23 октября 2007 10:43
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Пятая международная научная конференция "Молодежь в науке - 2007" открылась в Минске.

В этом году она приурочена к первому съезду ученых Беларуси, который пройдет в начале ноября в столице. Конференция дает возможность молодым специалистам заявить о себе, а также помогает определить наиболее перспективные научные направления в Республике.
Нынешнее мероприятие посетили молодые ученые из Украины, Молдовы, Литвы, Казахстана, Таджикистана и Польши.
В программе: экскурсии, секционные заседания и круглые столы. Для студентов и школьников - интеллектуальный турнир "Планета "Креатив"".

В работе научных секций примут участие ведущие ученые страны всех направлений. Итоги конференции подведут 26 октября на церемонии закрытия. Лучшие научные доклады будут отмечены специальными дипломами.

# общество

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