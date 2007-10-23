Первые шаги в область высоких знаний

Пятая международная научная конференция "Молодежь в науке - 2007" открылась в Минске.

В этом году она приурочена к первому съезду ученых Беларуси, который пройдет в начале ноября в столице. Конференция дает возможность молодым специалистам заявить о себе, а также помогает определить наиболее перспективные научные направления в Республике.

Нынешнее мероприятие посетили молодые ученые из Украины, Молдовы, Литвы, Казахстана, Таджикистана и Польши.

В программе: экскурсии, секционные заседания и круглые столы. Для студентов и школьников - интеллектуальный турнир "Планета "Креатив"".

В работе научных секций примут участие ведущие ученые страны всех направлений. Итоги конференции подведут 26 октября на церемонии закрытия. Лучшие научные доклады будут отмечены специальными дипломами.