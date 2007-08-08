Первые промахи и первые попадания в "десяточку"

На военном полигоне "Воловщина" состоялась огневая подготовка новобранцев внутренних войск. Крещение огнем в течении трех дней пройдут более двухсот солдат срочной службы. Военнослужащие за две недели в строю уже успели изучить теорию стрельбы из автомата и сегодня применили эти навыки на практике. Такого рода учения проходят перед присягой, два раза в год.



Первые в своей жизни парашютные прыжки совершили сегодня и более трехсот новобранцев из 5-й отдельной бригады специального назначения Вооруженных Сил. Солдаты десантировались с высоты 800 метров в облегченном снаряжении. Сразу же после приземления всем новичкам традиционно вручали голубые береты и нагрудные знаки парашютистов.

Вместе с новобранцами парашютные прыжки совершили несколько десятков опытных офицеров и прапорщиков бригады.

