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«Первые пробы кисти уйдут с молотка». Как каляки-маляки попали в Национальный художественный музей?

01 июня 2022 18:19
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Новости Беларуси. Что живет в коробке с карандашами, знает следующий герой специального выпуска программы Новости «24 часа» на СТВ. 

Узнали, что случится, если дети будут вести новости. Необычный выпуск здесь.

«Первые пробы кисти уйдут с молотка». Как каляки-маляки попали в Национальный художественный музей?-1

Каляки-маляки, наивный стиль в живописи – фирменный почерк начинающего художника Максима Прохорова. Его автографы в квартире везде: 24 часа и 48 картин.

«Первые пробы кисти уйдут с молотка». Как каляки-маляки попали в Национальный художественный музей?-4

Сегодня он осматривает будущую площадку для собственных выставок. Замахнулся юный Малевич на залы Национального художественного музея. Здесь для начинающих авторов организовали экскурсию. Вот Максим уже осматривает зал классического искусства.

«Первые пробы кисти уйдут с молотка». Как каляки-маляки попали в Национальный художественный музей?-7

Оксана Притульчик, корреспондент:
Если не секрет, не раскажешь мне, что ты рисуешь?

Максим Прохоров:
Я нарисовал дядю.

«Первые пробы кисти уйдут с молотка». Как каляки-маляки попали в Национальный художественный музей?-10

Оксана Притульчик:
Кто знает, где в будущем окажутся произведения юного мастера, а первые пробы кисти уйдут с молотка. Сохраню-ка я на всякий случай его рисунок.

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# Дети # общество # Фотофакт

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