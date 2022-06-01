«Первые пробы кисти уйдут с молотка». Как каляки-маляки попали в Национальный художественный музей?

Новости Беларуси. Что живет в коробке с карандашами, знает следующий герой специального выпуска программы Новости «24 часа» на СТВ. Узнали, что случится, если дети будут вести новости. Необычный выпуск здесь.

Каляки-маляки, наивный стиль в живописи – фирменный почерк начинающего художника Максима Прохорова. Его автографы в квартире везде: 24 часа и 48 картин.

Сегодня он осматривает будущую площадку для собственных выставок. Замахнулся юный Малевич на залы Национального художественного музея. Здесь для начинающих авторов организовали экскурсию. Вот Максим уже осматривает зал классического искусства.

Оксана Притульчик, корреспондент:

Если не секрет, не раскажешь мне, что ты рисуешь? Максим Прохоров:

Я нарисовал дядю.