Первые потомки русского и немецкого генералов встретятся в День примирения в Беларуси

В связи с годовщиной окончания Первой мировой в нашу страну приедут правнук канцлера Германии Александр фон Бисмарк и президент Русского клуба искусства и культуры княгиня Натали Голицына. И сегодня же под Барановичами пройдёт театрализованное представление, которое вернёт зрителей в эпоху Первой мировой. Кроме того, будет открыт памятный камень в честь всех погибших воинов. Историки утверждают, что в нашей земле лежат останки более чем четверти миллиона солдат и офицеров из Германии, Австрии, Венгрии и других европейских стран, а также около 600 тысяч российских воинов. Беларусь же потеряла в Первую мировую полтора миллиона человек.