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Первые потомки русского и немецкого генералов встретились в День примирения в Беларуси

11 ноября 2008 17:52
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В связи с годовщиной окончания Первой мировой в нашу страну приехали правнук канцлера Германии Александр фон Бисмарк и президент Русского клуба искусства и культуры княгиня Натали Голицына. И сегодня же под Барановичами в честь всех погибших воинов был открыт Памятный камень. На мемориальной доске надписи на русском и немецком языках. Это первый подобный памятник в Беларуси. Историки утверждают, что в нашей земле лежат останки более чем четверти миллиона солдат и офицеров из Германии, Австрии, Венгрии и других европейских стран, а также около шестисот тысяч российских воинов. Беларусь же потеряла в Первую мировую полтора миллиона человек.
# общество

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