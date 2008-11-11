Первые потомки русского и немецкого генералов встретились в День примирения в Беларуси

В связи с годовщиной окончания Первой мировой в нашу страну приехали правнук канцлера Германии Александр фон Бисмарк и президент Русского клуба искусства и культуры княгиня Натали Голицына. И сегодня же под Барановичами в честь всех погибших воинов был открыт Памятный камень. На мемориальной доске надписи на русском и немецком языках. Это первый подобный памятник в Беларуси. Историки утверждают, что в нашей земле лежат останки более чем четверти миллиона солдат и офицеров из Германии, Австрии, Венгрии и других европейских стран, а также около шестисот тысяч российских воинов. Беларусь же потеряла в Первую мировую полтора миллиона человек.