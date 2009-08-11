Первые пассажиры из Амстердама прибыли в Минск

Беларусь и Нидерланды навели воздушные мосты. Такие рейсы теперь будут три раза в неделю. В перспективе – ежедневно. Время полёта – всего 2 часа 40 минут, что в два раза быстрее, чем раньше. Кроме того, маршрут станет удобным для транзитных пассажиров – тех, кто следует в Латинскую Америку, Бразилию или Аргентину. Но самое главное – он позволит расширить не только туристическое сотрудничество, но и укрепит торгово-экономические отношения между двумя странами.