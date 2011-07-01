Первые пассажиры городской электрички оценили новинку Белорусской железной дороги

Прокатиться на городской электричке из Минска в Заславль можно уже с 1 июля. Белорусская железная дорога начала ее тестовую эксплуатацию.

Пока электропоезд будет курсировать дважды: утром и вечером по маршруту «Минск-Пассажирский» – Заславль. Добраться из пункта А в пункт Б теперь можно менее чем за 40 минут.

Регулярное движение откроется после того, как завершится реконструкция железнодорожной инфраструктуры, а скоростной поезд удачно сдаст экзамен у пассажиров. Первые из них уже оценили новшество, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пассажиры:

Очень нравится. Не стучит, не гудит как поезда. Свободно, спокойно, прохладно.

Нравится. Совсем другой уровень, другой подвижной состав, сервис.

Валерий Калюжный, начальник отдела организации пассажирских перевозок Минского отделения Белорусcкой железной дороги:

Прекрасная звукоизоляция. Поезд набирает скорость очень плавно. На участке в тестовом режиме мы достигли скорости в 85 км/ч. Людям это чрезвычайно понравилось. Все остались довольны.