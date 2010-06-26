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Первые офицерские погоны получили выпускники пограничного факультета Военной академии

26 июня 2010 14:41
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113 молодых лейтенантов встали в ряды пограничников.

Каждому третьему из них вручили нагрудный знак «Отличник органов пограничной службы». Выпускники Академии приняли Кодекс чести офицера. На ратное дело молодых лейтенантов благословили представители Белорусского Экзархата.

Позади у каждого выпускника — пять лет изучения науки защищать Родину. А впереди — служба на границе.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета:
Сегодня каждый выпускник знает, где он будет жить и служить. Дело в том, что участок «зеленой границы» — это ответственная служба, и для каждого офицера определено служебное жилье и немаленькое — как правило, это трехкомнатные квартиры.

Антон Острейко, выпускник пограничного факультета Военной академии Республики Беларусь:
Сегодня для меня очень радостный день, я закончил учебу с отличием. Я шел к этой цели давно и, думаю, выбрал профессию на всю жизнь.

# общество # Выпускной в Беларуси

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