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Первые испытания держат сегодня будущие абитуриенты

05 апреля 2008 14:10
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Свой выбор относительно будущей профессии сегодня обосновали 1200 абитуриентов. Такое тестирование проводится в нашей стране впервые. Собеседование сегодня проходили будущие журналисты, юристы, таможенники, экономисты, а также те, кто выбрал специальности "Государственное управление", "Государственное управление и право", "Международные отношения", "Международное право", "Государственное управление и экономика". Задача тестирования выявить у абитуриентов склонности к выбранной профессии.
# общество

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