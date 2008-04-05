Первые испытания держат сегодня будущие абитуриенты

Свой выбор относительно будущей профессии сегодня обосновали 1200 абитуриентов. Такое тестирование проводится в нашей стране впервые. Собеседование сегодня проходили будущие журналисты, юристы, таможенники, экономисты, а также те, кто выбрал специальности "Государственное управление", "Государственное управление и право", "Международные отношения", "Международное право", "Государственное управление и экономика". Задача тестирования выявить у абитуриентов склонности к выбранной профессии.