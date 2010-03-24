Первые дома за МКАД для минчан построят к концу 2012 года

Уже в следующем году проложат инженерные коммуникации для будущих новостроек в Минском районе.

В первую очередь — Щёмыслицы, Тарасово, Дегтярёвки, Ельницы и Нового Двора.

Развитие территории за минской кольцевой предусматривает корректировку генплана Минска. Изменятся также территории в районе Смолевичей, Кургана Славы, Заславля и Логойска. При этом возведение домов планируется приравнять к условиям строительства жилья в сельской местности с привлечением льготных кредитов под 1%.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Подготовлен акт выбора земельного участка на 600 га в районе Кургана Славы. Планируется построить около 12 тысяч домов. Концепцию развития этих территорий мы видим в том, чтобы через строительство 3-4 вариантов домов образовать системность.