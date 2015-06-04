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Первые дома, которые строятся в Минске по госзаказу, планируют ввести в строй уже летом 2015 года

04 июня 2015 17:28
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Новости Беларуси. Первые дома, которые строятся в Минске по госзаказу, планируют ввести в строй уже летом 2015 года.

Первая многоэтажка на 155 квартир появится в районе Михалово, вторая – в Заводском районе на улице Алтайской.

Монтаж основных конструкций уже завершен, рабочие приступили к обустройству инженерных сетей, а в скором времени начнут и благоустраивать территорию.

На финишную прямую вышло и строительство многоуровневой парковки на улице Алтайской, которая частично решит проблему с нехваткой мест для автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Кочегро, директор ГП «УКС Заводского района г. Минска»:
В данном жилом доме 77 квартир, в основном квартиры одно- и двухкомнатные. Особенность данного жилого дома в том, что он уже предусмотрен без мусоропроводов, чтобы максимально улучшить санитарные нормы жилья.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Юрий Кочегро

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