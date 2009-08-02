Первые десять домов сданы в новом микрорайоне Каменная Горка

Это первые жилые дома, которые будут заселяться в этом микрорайоне.

В настоящее время в западной части столицы идет активное освоение новых территорий - микрорайонов Дружба, Михалово, Лошица, Сухарево-5, в том числе и Каменной Горки. Застройку этих жилых районов планируется завершить к 2015 году. Всего в Каменной Горке намечено построить 946 тыс.кв.м общей площади жилья.

Согласно схеме размещения жилищного строительства и объектов сопутствующей социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры в столице на 2011-2015 годы, утвержденной Мингорисполкомом, территорию столицы к 2015 году планируется увеличить с 42,6 тыс.га до 54,2 тыс.га.

Жилой фонд Минска предполагается увеличить с 35,1 млн.кв.м (на 1 января 2008 года) до 48,7 млн.кв.м в 2015-м. Численность населения города за этот период, как ожидается, возрастет с 1 млн. 815 тыс. до 1 млн. 950 тыс. человек, а обеспеченность жильем - с 19,4 кв.м до 25 кв.м на человека, сообщает БЕЛТА.