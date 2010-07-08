Первые арендные дома в Минске появятся уже в 2011 году

Снять квартиру по разумным ценам – хороший вариант для бюджетников, молодых семей и иногородних. Институт такого жилья – мировая практика. Например, в Германии дола арендных квартир на рынке достигает 60%.

Проблема трудоустройства перспективных кадров по сути многовекторна. Больше всего молодых специалистов волнуют два момента: зарплата и жилье. Так называемые арендные дома – мировая практика решения проблем квадратных метров для выпускников ВУЗов.

Получить квартиру в день зачисления на работу сейчас кажется чем-то сверхъестественным. Однако суть арендного строительства как раз в этом. В первую очередь бюджетные работники – учителя, врачи, младший медперсонал – смогут сразу получить и крышу над головой и новый стимул к работе. Объемы таких новостроек пока не ясны, все будет зависеть от финансирования, отметили в мэрии. Ведь если неизвестно, кто в доме будущий хозяин – значит надо строить за свой счет.

Андрей Ясюченя, заместитель председателя Мингорисполкома:

– Это будут панельные дома. Но сегодня есть проекты таких панельных домов, которые являются достаточно комфортабельными и современными. Так как это будут привлекаемые средства, безусловно, нужно эти проекты максимально удешевить.

Выгоду такого расселения специалистов в мире поняли давно. В Германии, Швеции, Голландии каждый второй квадратный метр строится как раз под арендное жилье. Похожие варианты для молодых семей и иногородних практикуются в России и Казахстане.

По словам специалистов, необходимость постройки такого бюджетного жилья в Беларуси назрела давно. Первые арендные дома в Минске появятся уже в будущем году.

Алексей Мартиненок, Сергей Кпустин, телекомпания СТВ.