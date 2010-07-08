Первые арендные дома в Минске появятся уже в 2011 году

Проблема трудоустройства перспективных кадров по сути многовекторна. Больше всего молодых специалистов волнуют два момента: зарплата и жилье. Так называемые арендные дома – мировая практика решения проблем квадратных метров для выпускников ВУЗов.
Получить квартиру в день зачисления на работу сейчас кажется чем-то сверхъестественным. Однако суть арендного строительства как раз в этом. В первую очередь бюджетные работники – учителя, врачи, младший медперсонал – смогут сразу получить и крышу над головой и новый стимул к работе. Объемы таких новостроек пока не ясны, все будет зависеть от финансирования, отметили в мэрии. Ведь если неизвестно, кто в доме будущий хозяин – значит надо строить за свой счет.
Андрей Ясюченя, заместитель председателя Мингорисполкома:
– Это будут панельные дома. Но сегодня есть проекты таких панельных домов, которые являются достаточно комфортабельными и современными. Так как это будут привлекаемые средства, безусловно, нужно эти проекты максимально удешевить.
Выгоду такого расселения специалистов в мире поняли давно. В Германии, Швеции, Голландии каждый второй квадратный метр строится как раз под арендное жилье. Похожие варианты для молодых семей и иногородних практикуются в России и Казахстане.
По словам специалистов, необходимость постройки такого бюджетного жилья в Беларуси назрела давно. Первые арендные дома в Минске появятся уже в будущем году.
Алексей Мартиненок, Сергей Кпустин, телекомпания СТВ.