Первую линию минского метро продлят до «Малиновки»

Об этом сообщили в Мингорисполкоме.

Сейчас ведутся работы по укладке инженерных сетей, необходимой для строительства станции. По плану подземный остановочный пункт построят в районе пересечения проспекта Дзержинского с улицами Любимова и Чечета.

В будущем за Малиновкой может появиться ещё одна станция, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В перспективе подземка будет иметь четыре линии, а число остановок увеличится до 56.

Павел Царун, начальник КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

К 1 сентября мы планируем построить 3 станции и ввести их в эксплуатацию. Кроме того, мы ведем работы по строительству участка линии до станции «Малиновка». Поставлена задача ввести ее в эксплуатацию в 2013 году. Работы ведутся в соответствии с графиком. Есть мелкие отклонения, которые не влияют на темпы строительства.