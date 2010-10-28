Первопроходцы КВН в Беларуси команда «БГУ» отмечает свое 20-летие

Свой юбилей двукратные чемпионы Высшей лиги международного Союза КВН в отмечают большим концертом во Дворце спорта. Поздравить своих коллег по КВН-овскому цеху в приехали такие команды как «Уездный город» из Магнитогорска, «Прима» из Курска и, конечно, молодые белорусские коллективы.

На небосклоне «Клуба веселых и находчивых» новые и новые имена загораются ежегодно, но о тех, кто прокладывал дорогу в КВН, забыть просто невозможно. Вот и сегодня мало кто не знает уже ставшую легендарной команду КВН «БГУ». А ведь им именно 28 октября «стукнуло» два десятка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Повелители смеха зрителей и телезрителей, обладатели громких оваций и просто покорители многочисленных сердец. Все это они – веселые и находчивые из команды «БГУ». Они ворвались на телеэкраны в девяностых, сменили несколько составов, но по-прежнему верны КВНу.

Андрей Дерьков, участник команды КВН «БГУ»:

Дружба осталась, может, даже крепче стала. Время либо разжижает, либо скрепляет. В данном случае, мне кажется, произошло второе.

Кирилл Папакуль, участник команды КВН «БГУ»:

У нас все шутки свежиме. Мы посмотрели выступление десятилетней давности и удивились, как все повторяется, как все по-новому свежо. И ничего нового мы не написали, потому что лучший вам подарочек – это мы.

Все те же: Леонид Купридо, Андрей Дерьков, и «Алла Пугачева» команды Наталья Иванова. Пожалуй, только «БГУ» удалось заполучить все возможные награды Высшей Лиги КВН. Сегодня все они уже далеко не студенты, но никогда не против вспомнить былое. И юбилейный концерт, в первую очередь, «парад хитов» – знаменитых шуток. А вот кто на празднование не успел, тот не опоздал. Телеканалы «СТВ» и «РТР-Беларусь» действие во Дворце спорта перенесут на голубой экран.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Для нас, для телеканала, конечно, самое главное – хорошо показать. Поэтому здесь у нас работает 10 телевизионных камер, два крана, огромное количество света, видеостены, но, наверное, все будет зависеть от тех шуток, которые будут звучать на сцене. А эти шутки, в любом случае, проверены годами.

Леонид Купридо, капитан команды КВН «БГУ»:

Конечно, в 1996 году – это был один юмор, в 2000 – это был другой, а в 2003 – третий. Я уверен, что в 2015 году КВН будет совершенно другим.

Конечно, одними юбилярами День рожденья обойтись не может. Раньше они делили КВН-овскую сцену под зорким наблюдением Александра Маслякова, теперь делят минскую – под смех белорусских поклонников.

Евгений Никишин, капитан команды «Уездный город» (Россия):

Всегда в команде царила атмосфера дружбы.

И 20 лет спустя они такие же неугомонные. Ведь КВН – это не просто игра, а целая традиция. И по этой традиции свою жизнь без юмора они не представляют. Равно как их поклонники не представляют себе КВН без команды «БГУ», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».