Первому в Беларуси полковому храму исполнилось 10 лет

В честь этой даты Митрополит Филарет совершил праздничное богослужение в церкви святого мученика Иоанна Воина.Напомним, это храм был открыт на территории войсковой части 33-10 в поселке Околица в апреле 99-го года с благословения Владыки Филарета и стал первым полковым храмом в республике. Позже, храмы в честь Иоанна Воина, святого великомученика и целителя Пантелеймона и Георгия Победоносца появились в других воинских частях. Для военнослужащих, членов их семей и всех желающих здесь проходят ежедневные службы, воскресные и праздничные богослужения. В церквях проводят обряды крещения и венчания, а для детей открыты воскресные школы.