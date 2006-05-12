Первомайский район столицы пополнился новыми жителями

Шесть пар близнецов одновременно зарегистрированы в отделе ЗАГС. Родителям вручили не только свидетельства о рождении детей, но и подарки. :Аня и Настя в семье Поповых - долгожданные дети. Несмотря на столь тесную родственную связь девочки абсолютно не похожи: спят в разное время, кушают и даже плачут по очереди. Маме сестренок, конечно же, приходится нелегко. Выручают - бабушки. Они с желанными внучками готовы возиться и день, и ночь.

Папе близняшек - тренеру белорусской сборной по биатлону Александру Попову - домашних хлопот достается меньше. Даже о рождении дочек он узнал на работе, а увидел впервые - на фотографии. Александр уверен, что через год - другой у девочек обязательно появится и братик.