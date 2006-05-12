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Первомайский район столицы пополнился новыми жителями

12 мая 2006 15:00
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Шесть пар близнецов одновременно зарегистрированы в отделе ЗАГС. Родителям вручили не только свидетельства о рождении детей, но и подарки. :Аня и Настя  в семье Поповых  - долгожданные дети. Несмотря на столь тесную родственную связь девочки абсолютно не похожи: спят в разное время, кушают и даже плачут по очереди.  Маме сестренок, конечно же, приходится нелегко. Выручают - бабушки. Они с  желанными  внучками  готовы возиться и день,  и ночь.
Папе  близняшек - тренеру  белорусской сборной по биатлону  Александру Попову -  домашних хлопот достается   меньше. Даже о рождении  дочек он узнал на работе, а увидел впервые - на фотографии.   Александр уверен, что через год - другой  у девочек обязательно появится и братик.
# общество

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