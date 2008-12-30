Первокурсник Военной Академии Виталий Ковальчук вытащил из ледяной воды двух тонущих детей

Увидев, как они уже почти скрылись в полынье на Свислочи, курсант рискуя собственной жизнью, бросился в ледяную воду.Двое детей из последних сил цеплялись за жизнь. Сначала Виталий вытащил старшего. Он уже ушел под воду. Попытался спасти и второго ребенка – но миссия оказалась невыполнима. На помощь пришли спасатели. На этой неделе Виталий проснулся знаменитым. Правда, на больничной койке. И все-таки морж поневоле отделался малой кровью. Сам он о своем геройстве говорить не любит. Спасение утопающих, считает курсант, дел рук настоящего военного. И даже в отпуске место подвигу всегда найдется. Спасенные дети – тоже поправляются. Им, удалось таки выйти сухими из воды. Новый год, ребята, как и их спаситель будут встречать дома.