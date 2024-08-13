Первого в области двухтысячника чествовали в хозяйстве под Витебском

Сегодня в агрокомплексе «Возрождение» под Витебском чествовали первого в области механизатора, который намолотил 2 тысячи тонн зерна на отечественном комбайне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За добросовестный труд – заслуженные лавры. Награждение Владимира Шибеко состоялось прямо на рабочем месте в поле. В сельском хозяйстве мужчина уже более двух десятков лет, половину из них – на уборочной. Отмечает, урожайность в хозяйстве значительно выше прошлогодней – на уровне 48 центнеров с гектара. Чтобы вовремя собрать зерно и обеспечить страну продовольствием, работают от первой росы и до захода солнца.

Владимир Шибеко, механизатор агрокомплекса «Возрождение» ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»:

Труд хлебороба нелегкий, от зари до зари работаем. Погодные условия еще, дождь – стоим, ждем погоду, Хорошо, когда погода, без остановки молотим. В этом году урожайность хорошая, лучше прежних лет. Я даже не думал столько намолотить. Работал, работал и дошел до 2 тысяч. Планирую до 2,5 намолотить.