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Первого белорусского кардинала Казимира Свентэка похоронили в Пинске

25 июля 2011 14:49
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Траурная церемония началась в полдень в Кафедральном костеле во имя Успения Пресвятой Девы Марии. На сайте Римско-католической церкви в Беларуси была организована прямая интернет-трансляция похорон. Проститься с иерархом пришли тысячи прихожан.

Костел не смог вместить всех, поэтому литургию провели на прихрамовой площади. В мессе приняли участие представители власти, дипкорпуса, а также духовенства из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы и Латвии. Служба длилась более двух часов. Затем процессия направилась к крипту, который был создан по инициативе Казимира Свёнтэка. Здесь и будет покоиться гроб с телом кардинала. Такова была его последняя воля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Фотофакт

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