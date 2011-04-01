Первого апреля на белорусско-российской границе перестал действовать транспортный контроль

Теперь досмотр авто перенесен на внешний контур Таможенной тройки. Такое решение было принято на заседании Комиссии Таможенного союза, которое прошло в Минске 14 марта.

Ровно в полночь транспортная инспекция убрала знаки и закрыла окна проверочных терминалов на автомобильном пункте пропуска «Редьки» на трассе Брест-Москва.

Об очередях из большегрузов здесь можно забыть. Теперь на границе не придется тратить время на штатную проверку документов. Об отмене транспортного контроля предупреждают объявления. Водителям сотрудники поста объясняют: следующая остановка только на таможне.

Видмантес Мацулявичус, водитель большегруза (Литва):

Конечно, это лучше, если не надо. Зачем тут отмечаться, если на той границе отметились.

Граница Беларуси и России фактически стала условной. Еще одним барьером меньше. Транспортный контроль перенесен на внешний контур Таможенного союза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На внешней границе Таможенного союза к отмене транспортного контроля между Беларусью и Россией готовились заранее. Все необходимые нормативные документы на международный пункт пропуска «Бенякони» поступили еще несколько недель назад. И сегодня с ноля часов транспортный контроль осуществляется по единому стандарту.

При этом, никаких дополнительных ресурсов не потребовалось. Количество проверяющих не увеличилось, а на оформление одного автомобиля уходит не больше четырех минут.

Владислав Замаро, заместитель начальника филиала транспортной инспекции по Гродненской области:

Мы осуществляем транспортный контроль на основании законодательства Республики Беларусь и законодательства Российской Федерации.

Транспортный контроль включает в себя контроль весогабаритных параметров на въезде в Республику Беларусь, автомобильный контроль, наличие разрешений, сборов за проезд и так далее. Так же и на выезде.

Все плюсы отмены транспортного контроля на белорусско-российской границе первыми ощутили перевозчики. Теперь водители большегрузов, следующих в Россию, значительно сэкономят время в пути.

Булат Абдулин, водитель большегруза (Казахстан):

Это облегчение. Сейчас одну таможню проходим с Литвы на Беларуси, а там убирается, это сокращение времени. Быстро мы проходим. И нам удобно, и время не теряем.

Уже в ближайшее время транспортный контроль будет отменен и на границе России и Казахстана, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Соглашение вступит в силу только с первого июля нынешнего года. И это вполне объяснимо. Беларусь и Россия объединены в Союзное государство. А оно фактически стало основой для интеграции в Таможенный союз. Именно поэтому Беларусь и Россия оказались намного раньше готовы к нововведению.

Транспортный контроль на белорусско-российской границе с 1 апреля перенесен на внешний контур Таможенного союза