Первое в Беларуси авиашоу "Минск Аэро 2008" не состоится

Об этом сообщил директор благотворительного фонда "Память Афгана" Александр Метла. Эта организация изначально выступала одним из организаторов представления, которое планировалось провести 4-6 июля на территории комплекса "Линия Сталина". В программе анонсировали приезд знаменитостей, прилет легендарных "Русских витязей" и "Стрижей". Шоу отменили по вине московских организаторов – фирмы "Солмедиагран". Российская компания явно переоценила возможности "Линии Сталина". Билетов выпустили как минимум в 10 раз больше, чем зрителей, которых может вместить историко-культурный комплекс.



Тем временем, лжеорганизаторы продолжают нелегальную продажу билетов. Представители белорусской стороны уже обратились в прокуратуру. Однако самолеты в небе над "Линией Сталина" в начале июля все-таки увидят. В историко-культурном комплексе пройдет военно-спортивный праздник с показом авиатехники, парадом и импровизированными боями времен Великой отечественной.

