Первое транспортное кольцо в Минске достроят к 2021 году. Дорожные работы от проспекта Дзержинского до улицы Толстого стартуют в декабре, сообщили в программе «Большой город». Протяжённость этого участка составит 700 метров. Дорогу понизят на 6 метров и пустят под железнодорожными путями, что позволит разгрузить проспекты Дзержинского и Жукова. Саму улицу Толстого также расширят.

В следующем году построят круговые развязки на пересечении улицы Франциска Скорины и кольцевой, а также около 15 корпуса БНТУ.