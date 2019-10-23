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Первое транспортное кольцо в Минске достроят к 2021 году

23 октября 2019 11:34
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Первое транспортное кольцо в Минске достроят к 2021 году. Дорожные работы от проспекта Дзержинского до улицы Толстого стартуют в декабре, сообщили в программе «Большой город». Протяжённость этого участка составит 700 метров. Дорогу понизят на 6 метров и пустят под железнодорожными путями, что позволит разгрузить проспекты Дзержинского и Жукова. Саму улицу Толстого также расширят.

В следующем году построят круговые развязки на пересечении улицы Франциска Скорины и кольцевой, а также около 15 корпуса БНТУ.

# Автодороги Беларуси # общество

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