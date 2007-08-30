Первое рабочее место или трудовая повинность

Отказаться от распределения может любой студент, но с недавних пор эта услуга платная.

По итогам выпускной кампании прошлого года 6 новоявленных педагогов, отказавшись от распределения, добровольно оплатили стоимость обучения. Сейчас в судах находится 12 дел о принудительном взыскании средств.

18 миллионов рублей - в такую сумму оценил суд Дрогичинского района 5-летнее обучение в Минском лингвистическом университете. Выпускница престижного лингвистического университета предпочла районному центру Москву. Приехав домой на побывку, девушка получила повестку в суд, который не удовлетворил ее просьбу о предоставлении отсрочки платежа. Фамилию вчерашней студентки мы по понятным причинам не называем.

В этом году более пяти тысяч молодых специалистов педагогических специальностей получили распределение. 3% из них по различным, в том числе и уважительным причинам, так и не прибыли на место работы. По итогам выпускной кампании прошлого года 6 новоявленных педагогов, отказавшись от распределения, добровольно оплатили стоимость обучения. Сейчас в судах находится 12 дел о принудительном взыскании средств.

Государство гарантирует молодым специалистам первое рабочее место. За два года можно стать настоящим профессионалом своего дела и быть востребованным на рынке труда. Поэтому для многих молодых людей распределение - не трудовая повинность.

Контроль за распределением вчерашних студентов будет усилен. Особенно за теми молодыми специалистами, которые поступали в вузы по целевому набору.