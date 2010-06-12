Прямой эфир

Первое представление в обновленном здании Белгосцирка зрители увидят в начале октября

12 июня 2010 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
А пока афиши сняты, двери закрыты, стены окутаны лесами.

Обитель волшебства — полностью в руках строителей. Цирк изменится и снаружи, и изнутри. Само здание станет светлее. Колонны украсит золотая лепнина. Для зрителей установят новые кресла, заменят паркет и систему вентиляции. До современных стандартов доведут и сердце цирка — манеж.

Александр Морозик, заместитель директора Белорусского государственн6ого цирка:
Появятся сменные арены, новые возможности для артистов, как мы шутим, — пятизвёздочный отель для животных, которые выступают в цирке.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:
Мы считаем, что мы здесь должны отработать на пятёрку и сделать лучший цирк в мире. Звучит конечно, очень высоко, но такое настроение у всех проектировщиков, у подрядных организаций, хоть и тяжело им, но думаю они выдержат.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
12 июня 2010 14:01

Россияне отмечают главный государственный праздник - День России

11 июня 2010 17:52

Макей: Лишь слабая власть боится прессы

11 июня 2010 14:27

В.Макей: Журналисты не должны разрушать нравственные основы общества