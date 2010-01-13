Первое общежитие студенческой деревни открывает двери уже на следующей неделе

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

ЕЩЕ ОДИН УЧАСТОК ПРОСПЕКТА ДЗЕРЖИНСКОГО ИЗМЕНИЛ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Часть транспортной магистрали освободили под строительство станции метро «Михалово». Движение перекроили в районе пересечения проспекта с улицами Гурского и Уманской. Так, чтобы вырулить с Дзержинского на Уманскую придется воспользоваться временной объездной дорогой. Выезд на улицу Гурского регулируется светофорами. Поправки на дорожной карте не изменятся в течение двух лет.

ТРЕХМЕРНАЯ ОЧЕРЕДЬ В ОБНОВЛЕННЫЙ КИНОТЕАТР «КИЕВ»

Кинотеатр «Киев» – первенец нового формата кино в столице – с утра атаковали поклонники зрелищных фильмов и спецэффектов.

ЖИТЕЛИ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА СТАЛИ ПЕРВЫМИ УЧАСТНИКАМИ НОВОЙ ГОРОДСКОЙ ТРАДИЦИИ

Встречи с руководством всех служб Мингорисполкома на нейтральной полосе. Сегодня в зрительном зале центра детей и молодежи «Орион» не было свободных мест. Первым провел собрание исполняющий обязанности председателя городской администрации Николай Ладутько. Для минчан – никаких ограничений по вопросам к специалистам, для тех, кто владеет информацией – никаких шансов избежать решения насущных проблем минчан.

ПЕРВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ДЕРЕВНИ УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

А первооткрывателями и новоселами станут более тысячи студентов Белгосуниверситета. Комнаты не по-студенчески роскошны. Здесь будет не полна горница людей! На один блок по статистике пятеро ребят, холодильник, электроплита, Интернет и душевая. С таким комфортом можно забыть и о домашнем уюте. Потому погостить у засидевшихся в столице чад смогут родители, откинув в сторону все жилищные вопросы. В общежитии предусмотрена небольшая гостиница для друзей и родственников.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

12 января 419 лет исполняется гербу Минска. К слову, сегодня символ столицы выглядит также, как и более 4 веков назад. 115 лет назад на берегу Свислочи начала работать первая в городе электростанция. В 1976 году конвейр покинул 3-миллионный телевизор «Горизонт-107», а ровно 11 лет назад свет увидел первый комфортабельный автобус «МАЗ» для международных перевозок.

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