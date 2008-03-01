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Первое общегородское родительское собрание состоялось в Минске

01 марта 2008 14:47
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Его тема: "Развитие столичной школы: диалог партнеров".Педагоги и родители говорили о здоровье детей, а также об организации школьного питания, отдыха и внеурочной занятости.

Такие обсуждения насущных проблем с общественностью для Минска не редкость, но в нынешнем году было решено изменить формат мероприятия. Если раньше оно проходило посредством Интернета, теперь педагоги и родители непосредственно общались друг с другом.

А заодно участники собрания посмотрели и выставку услуг "Образование и карьера".
# общество

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