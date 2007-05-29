Первое испытание на знания пройдено

Учащиеся 9-10 классов сдали первый выпускной экзамен. 29 мая они написали контрольную работу по математике. А устные экзамены выпускники базовых школ будут сдавать по графику, разработанному специально в каждом учебном заведении. 9-классники - устно историю Беларуси. Учащимся 9-10 классов предстоит также написать 31мая и 5 июня диктанты по белорусскому и русскому языкам. В классах с изучением математики на базовом и повышенном уровнях этот предмет будут сдавать 7 июня.