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Первое испытание на знания пройдено

29 мая 2007 10:49
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Учащиеся 9-10 классов сдали первый выпускной экзамен. 29 мая они написали контрольную работу по математике. А устные экзамены выпускники базовых школ будут сдавать по графику, разработанному специально в каждом учебном заведении. 9-классники - устно историю Беларуси. Учащимся 9-10 классов предстоит также написать 31мая и 5 июня диктанты по белорусскому и русскому языкам. В классах с изучением математики на базовом и повышенном уровнях этот предмет будут сдавать 7 июня.
# общество

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