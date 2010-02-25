Первая женщина-епископ подала в отставку после того, как была задержана пьяной за рулем

Глава протестантской церкви Германии епископ Маргот Кессманн решила добровольно сложить с себя полномочия после того, как ей были предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения.

Епископ публично созналась в том, что вела машину в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала 51-летнюю Маргот Кессманн вечером 20 февраля в центре Ганновера, когда ее «Фольксваген Фаэтон» проскочил на красный свет. Тест показал наличие у нее в крови 1,5 промилле алкоголя. Епископ была доставлена в участок. У нее взяли пробу крови для лабораторного анализа, который подтвердил, что Кессманн вела машину в состоянии алкогольного опьянения. При этом, по словам полицейских, епископ «совершенно не могла вести автомобиль», передает БЕЛТА со ссылкой на ВВС.

«В прошлую субботу я совершила большую ошибку. Мое сердце ясно говорит мне, что я не могу оставаться на своем посту», — заявила журналистам Маргот Кессманн. По словам властей, в отношении действий епископа проводится расследование. Ей грозит штраф в сумме месячной зарплаты и лишение водительских прав на один год. Общественная реакция на правонарушение епископа в целом остается доброжелательной.

Маргот Кессманн, разведенная мать четырех детей, была избрана главой Евангелическо-лютеранской Церкви осенью 2009 года, став первой женщиной на этом посту. Она представляла интересы почти 25 млн. немецких протестантов.

Это не первый случай, когда имя Маргот Кессманн попадает на первые полосы газет. В частности, 1 января 2010 года Кессманн серьезно расстроила высокопоставленных политиков, призвав в своей новогодней проповеди к выводу немецких военных из Афганистана.