Первая в Беларуси выставка детской книги открылась в Минске

Художники-иллюстраторы проведут мастер-классы. Помимо этого, ребятам и их родителям покажут театральные представления.
Организаторы таким образом планируют привлечь внимание взрослых к проблеме возрождения традиций семейного чтения. Это повышает интеллект подрастающего поколения и развивает творческие способности.
Продлится выставка до окончания зимних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вениамин, Епископ Борисовский, викарий Минской епархии:
Дети – наше будущее. Очень важно, чтобы уже сейчас, когда мы думаем о будущем нашей страны, мы формировали его через добрую книгу. И важно, чтобы добрая книга, выбранная взрослыми, приковывала внимание детей, формировала характер и воспитывала добрые качества и была надежным помощником в воспитании детей.
Александр Савин, председатель оргкомитета специализированной выставки-ярмарки детской книги:
Именно на это мы хотим обратить внимание посетителей и родителей, что не нужно читать нотации детям, а нужно читать им книги. Особенно до 12 лет. И мы надеемся, что 2012 год станет годом моды на детское чтение.