Первая в Беларуси учебная лаборатория по подготовке системных инженеров открыта в БГУИР

Современное оснащение позволит готовить специалистов в сфере IT-технологий мирового уровня. К тому же, студенты получат возможность практиковаться в одной из ведущих компаний планеты, занимающейся разработкой программного обеспечения.

Новое оборудование сейчас проходит тест-проверку. Студенты 4-го курса, не отходя от виртуального пространства, уже сейчас реально оценивают свои перспективы.

Павел Филипович, студент БГУИР:

Эта лаборатория позволит мне более профессионально раскрыть свои способности. Это хорошие перспективы. Мне не придется учиться заново, когда мы придем на работу. Мы придем уже с конкретными знаниями и сразу же сможем приступить к работе.

Юлия Воробьева, студентка БГУИР:

Если я приду на работу более подготовленная, с практическими навыками, то буду более востребованным специалистом.

Высокоскоростные компьютеры способны не только быстро передавать данные, но и ускорить процесс подготовки будущих инженеров. Это позволит не только приобрести студентам опыт работы в реальных проектах, но и практиковаться в компаниях-лидерах IT-консалтинга, разрабатывать программное обеспечение для мирового рынка.

Научно-исследовательская лаборатория предоставляет студентам возможность еще в университете выбрать понравившийся проект и реализовать свои инновационные идеи на практике.

Александр Прощеряков, преподаватель факультета информационных технологий и управления БГУИР:

Эта лаборатория максимально приближена к нынешним реалиям. Здесь установлено такое программное обеспечение, какое используется на предприятиях. Здесь аппаратура позволяет реализовывать виртуализацию. Студенты могут здесь выполнять работы, близкие к реальным производственным задачам.

Этот проект стал возможен при поддержке компании-резидента Парка высоких технологий. Кстати, студенты 4-го курса могут не только постигать азы программирования в лаборатории, но и проходить практику непосредственно на будущем месте работы.

Максим Почебут, заместитель декана факультета информационных технологий и управления БГУИР:

Студенты, начиная с лабораторных занятий из курсов, которые здесь проходят, вливаются в атмосферу компаний Парка высоких технологий. Это хорошая перспектива для будущего карьерного роста

Этот пилотный проект сейчас рассматривают как начало перспективного сотрудничества IT-компаний и науки. Ведь востребованность в подобных «медиа-тренажерах» достаточно высока, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».