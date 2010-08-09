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Первая в Беларуси трехуровневая транспортная развязка появится в Минске

09 августа 2010 12:10
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Реконструкцию одной из главных городских магистралей на проспекте Дзержинского завершат через два года. Это будет современное восьмиполосное дорожное полотно длинной почти три километра и шириной 32 метра.

Сложности у строителей возникли с параллельным возведением в районе метрополитена. По срокам сдачи проспекта отставание на два месяца. В срочном порядке сюда будут привлечены две дополнительные бурильные установки.

Геннадий Метелица, начальник управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:
– Реконструкция проспекта Дзержинского осуществляется одновременно со строительством линии метрополитена. Это не предусмотрено проектами организации строительства обоих объектов, требует оперативного вмешательства, принятия технических, проектных и организационных решений.

# общество

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