Первая в Беларуси трехуровневая транспортная развязка появится в Минске

Реконструкцию одной из главных городских магистралей на проспекте Дзержинского завершат через два года. Это будет современное восьмиполосное дорожное полотно длинной почти три километра и шириной 32 метра.

Сложности у строителей возникли с параллельным возведением в районе метрополитена. По срокам сдачи проспекта отставание на два месяца. В срочном порядке сюда будут привлечены две дополнительные бурильные установки.

Геннадий Метелица, начальник управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:

– Реконструкция проспекта Дзержинского осуществляется одновременно со строительством линии метрополитена. Это не предусмотрено проектами организации строительства обоих объектов, требует оперативного вмешательства, принятия технических, проектных и организационных решений.