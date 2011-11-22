Прямой эфир

Первая в Беларуси социальная выставка-ярмарка для людей старше 50 лет стартует в Минске

22 ноября 2011 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси, Минск. Юристы, специалисты по труду и занятости, психологи и врачи проконсультируют по волнующим вопросам с 22 по 25 ноября в минском Дворце искусства.Выставки порадуют минимальной наценкой на товары и скидками на бытовые услуги. Все желающие смогут не только ознакомиться с перечнем столичных тренажерных залов, фитнес-центров и бассейнов, работающих на льготной основе, но и купить по сниженной цене билеты в театры. В программе также показы кинофильмов, концерты, дегустации, фестиваль причесок, показы моды. Кроме того, сегодня будут поздравлять супружеские пары, отметившие в этом году полувековой юбилей, а также 55 и 60 лет совместной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# общество # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
21 ноября 2011 18:16

Опрос. Чувствуют ли минчане приближение зимы и как готовятся к вьюгам и снегопадам

21 ноября 2011 18:08

К рождественским праздникам Музей истории Минска готовит выставку различных механизмов для измерения времени

Художественный руководитель и хореограф литовского театра танца: Зрительный зал в Белорусском театре оперы и балета выглядит буржуазно дорого
21 ноября 2011 17:45

Художественный руководитель и хореограф литовского театра танца: Зрительный зал в Белорусском театре оперы и балета выглядит буржуазно дорого