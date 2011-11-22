Первая в Беларуси социальная выставка-ярмарка для людей старше 50 лет стартует в Минске

Художественный руководитель и хореограф литовского театра танца: Зрительный зал в Белорусском театре оперы и балета выглядит буржуазно дорого

Новости Беларуси, Минск. Литовский театр танца представляет свою постановку «Анна Каренина» на Международном фестивале театрального искусства «Панорама». В этом году форум собрал в белорусской столице коллективы из России, Польши, Литвы, Латвии и Венгрии. В фестивальной программе и драматические, и танцевальные, и кукольные постановки.