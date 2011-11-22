Первая в Беларуси социальная выставка-ярмарка для людей старше 50 лет стартует в Минске

Новости Беларуси, Минск. Юристы, специалисты по труду и занятости, психологи и врачи проконсультируют по волнующим вопросам с 22 по 25 ноября в минском Дворце искусства.Выставки порадуют минимальной наценкой на товары и скидками на бытовые услуги. Все желающие смогут не только ознакомиться с перечнем столичных тренажерных залов, фитнес-центров и бассейнов, работающих на льготной основе, но и купить по сниженной цене билеты в театры. В программе также показы кинофильмов, концерты, дегустации, фестиваль причесок, показы моды. Кроме того, сегодня будут поздравлять супружеские пары, отметившие в этом году полувековой юбилей, а также 55 и 60 лет совместной жизни, сообщили в программе Новости
«24 часа» на СТВ.