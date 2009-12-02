Прямой эфир

Первая в Беларуси SEO-конференция пройдет в Минске 3-4 декабря

02 декабря 2009 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Планируется, что участвовать в мероприятии будут владельцы интернет-проектов, специалисты по интернет-рекламе, сотрудники SEO-компаний и представители поисковых систем.

Основные цели конференции «Продвижение сайтов в белорусском Интернете. Перезагрузка» — привлечь внимание аудитории к возможностям поисковых систем по продвижению товаров и услуг, разъяснить ключевые моменты поискового маркетинга. Участники рассмотрят вопросы эффективности интернет-сайтов как источников дохода, продвижения сайтов в теории и на практике, обсудят специфику работы поисковых систем.

Мероприятие поможет изменить отношение к продвижению сайтов, переосмыслить методы оптимизации ресурсов и возможности SEO как стратегии поискового маркетинга. Таким образом, конференция сможет стать толчком к «перезагрузке» профессионального сознания специалистов и внесет существенный вклад в деятельность компаний, занимающихся продвижением в интернете, отмечает БЕЛТА.

# общество # Интернет

Другие новости рубрики

Все новости
02 декабря 2009 11:12

Франция боится паранджи

02 декабря 2009 11:08

Минский транспорт подчинится искусственному интеллекту

02 декабря 2009 10:33

В Гонконге продали самый дорогой бриллиант