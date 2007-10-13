Беларусь оказалась во власти циклона. Он принес северный ветер и мокрый снег.

Первая репетиция зимы сегодня доставила массу хлопот неподготовленным автомобилистам. Движение на автодорогах напоминало чуть ли не танец вальса - машины выписывали виражи на лысой резине. Скользкая обстановка спровоцировала всплеск ДТП - погибли 2 человека, 14 получили травмы различной степени.

Мечты о южном тепле теперь могут греть разве что с рекламного щита, в реалии же - погода "совсем нелётная" ни на большие расстояния, ни на маленькие. Осень - чудная пора, а сегодня она точно учудила с первым снегом и первым катком этого года на автодорогах Минска. Этот день, как для начинающих, так и для водителей профи стал тренировочным по курсу - разгон-торможение.

Автослесари работают, как на формуле один, за считанные мгновения они обслуживают машины, которые подъезжают сюда без конца. Автомобилисты ждут суровых морозов и утеплиться надо не только самому, но и подготовить зимнюю обувку для личного автотранспорта.

Пока одни переобувают машины и проверяют надежность "железного коня", другие жалеют о том, что не позаботились о своем автомобиле заранее. На дорогах обстановка сложная - и не только по вине небес, но и по собственной неосторожности. И если счастливым молодоженам можно простить их беспечность, то водительская ошибка на дороге может оказаться плохой приметой на пути не только свадебного маршрута.

Прогнозы синоптиков на ближайшие дни пасмурные - штормовое предупреждение в ночь на воскресенье, заморозки и температура воздуха до минус 4-х.

Чтобы не оказаться в числе тех, чей автомобиль уже не роскошь, побеспокоиться лучше о себе и своем авто уже сейчас. Зимний сезон начинается, а сегодня был только первый снег.

