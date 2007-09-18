Первая работа - как первая любовь

Тысячи молодых специалистов приступили к выполнению обязанностей на своих первых рабочих местах.

Профессиональный коллектив и благоустроенное рабочее место вдохновляет на производственные подвиги. Омрачить ситуации могут разве что плохие жилищные условия.

Так на "горячую линию" СТВ обратились молодые учителя Короватичской школы Гомельской области. В этом году здесь появились шесть новых учителей два молодых специалиста. Первые три недели показали, что девушки профессию "педагог" выбрали не случайно.

Профессиональный коллектив и благоустроенное рабочее место - чем не благодатная почва для производственных подвигов. Да вот только времени на выполнение профессиональных обязанностей не так много, как хотелось бы. Прямо с занятий девушки спешат перевоплотиться из педагога в маляра-отделочника. Заменить сантехнику, поклеить обои, покрасить пол - навыки, которым не учат в белорусских ВУЗах, но которые, как показывает практика, жизненно необходимы молодому специалисту. Ведь представление о "благоустроенном жилье" видимо у каждого своё.

Насколько жилищные проблемы временные - вопрос тоже неоднозначный. Вот уже три недели молодые специалисты буквально сражаются за крышу над головой, которая течёт. Да и тепло домашнего очага под вопросом - газ в баллоне закончился, заправить его стоит 35 тысяч рублей.

"Все затраты оплатит школа, оплачивать за жильё они не будут", - успокаивает завуч Короватичской средней школы Янина Селенчик. Обещания работодателя, правда, мало убедительны. Размер помощи - "директорской надбавки" - 20% от оклада, а это порядка 70 тысяч рублей в месяц.

На сколько затянется ремонт с таким финансированием можно только догадываться. Пример, того, как жизнь в спартанских условиях не позволяет задержаться на первом месте работы, не единичны.