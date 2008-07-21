Первая муза украсила фасады Национального академического Большого театра оперы и балета

Остальные три скульптуры появятся здесь уже в сентябре, а завершит композицию скульптурная группа во главе с Аполлоном.

Под мелодии века на 5-метровой высоте оживают музы искусства. Скульптор Геннадий Буралкин уже два года в их окружении. Они везде – на эскизах, в каждом глиняном слепке и уже готовые – в бронзе. Последняя – хранительница музыки Полигимния – как симфония. Прославленный мастер детально продумывал образ – позировали богини белорусского подиума.

Хранительница театра Мельпомена – для театралов – муза, для строителей – оберег. Она первой возвысилась над храмом искусства. Остальные три богини появятся здесь уже в сентябре. Завершит композицию скульптурное трио во главе с Аполлоном. Бронзовые скульптуры на фасадах – нереализованная задумка Иосифа Лангбарда.

Внешне храм почти готов, внутри – кипит работа. Строители трудятся над сердцем театра – его сценой. На высоте 10-этажного дома монтируют подъемные конструкции. В зрительном зале – позолоченной лепниной гримируют лоджии и партер. Каждый метр восстанавливают по старым фотоэскизам и архивам.

Большую реконструкцию Большого театра завершат уже в этом году. Над новым обликом трудятся 900 строительных опытных строителей. Изменится внешне и прилегающий сквер. В нем появятся две аллеи – Балетная и Оперная. Островок искусства озарит светодинамичный каскадный фонтан.

