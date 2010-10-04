Первая международная Неделя моды стартует в Беларуси: самые высокие девушки достанутся Вячеславу Зайцеву

Официальное открытие состоится в Большом театре оперы и балета.

Здесь пройдет ретро-выставка «Красота и мода XX века». Кастинг для участия в белорусской модной Неделе прошли более 500 моделей. Самые высокие девушки достанутся Вячеславу Зайцеву — он впервые выехал на показ без своей школы.

На протяжении недели коллекции прет-а-порте покажут дизайнеры Беларуси, России, Финляндии, Турции, Ирана – всего 40 коллекций. Причем 20 из них принадлежат белорусским кутюрье.

Андрей Сидорцев, куратор моделей Первой международной Недели моды в Беларуси:

Оргкомитетом была проделана очень большая работа. Самое главное, чтобы это дало результат: чтобы не просто пришли, посмотрели, поулыбались и разъехались по домам, а чтобы дизайнеры нашли какие-то связи, контакты, чтобы их заметили какие-то европейские дома.